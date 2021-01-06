Каспарайтис выступил против отставки Ларионова с поста наставника молодёжной сборной России

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Олимпийский чемпион Дарюс Каспарайтис поделился мнением о перспективах главного тренера молодёжной сборной России по хоккею Игоря Ларионова после поражения от Финляндии на молодёжном чемпионате мира 2021 года в Эдмонтоне.

«Убирать ли Ларионова? Я не думаю. Игорь работает главным тренером только первый год. Как можно увольнять тренера после первого такого турнира? Думаю, что нужно дать время», — цитирует эксперта Sport24.

При этом он вспомнил, что, когда он выступал за молодёжную команду, сборная обыгрывала всех вне зависимости от того, кто тренировал её. 

«Сейчас просто такие времена, ты можешь поставить тренером кого хочешь. Не думаю, что будет какая-то разница. Нужно просто менять отношение молодёжи к хоккею, к стране. Все думают про НХЛ и большие контракты. А мы раньше думали о том, чтобы купить мороженое», — добавил Каспарайтис.

Россия проиграла Финляндии в матче за третье место МЧМ-2021 со счётом 1:4. Ларионов стал вторым тренером в истории молодёжки, не завоевавшим медали на дебютном мировом первенстве.

Ранее Ларионов заявил, что игрокам национальной команды понравилось, в каком стиле они пытались действовать на молодёжном чемпионате мира.

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