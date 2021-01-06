Ларионов: бороться и обороняться всей пятёркой — это не стиль современной сборной России

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Главный тренер молодёжной сборной России по хоккею Игорь Ларионов заявил, что игрокам национальной команды понравилось, в каком стиле они пытались играть на молодёжном чемпионате мира 2021 года.

«Бороться и обороняться всей пятеркой — это не стиль современной сборной России. Ребятам понравилось то, что мы им предлагали. Не всегда всё получалось. Мы, конечно, с уважением относились ко всем соперникам. Нужно играть в хоккей, который даёт возможность развиваться», — цитирует Ларионова Sport24.

Россия проиграла Финляндии в матче за третье место МЧМ-2021 со счётом 1:4. Ларионов стал вторым тренером в истории молодёжки, не завоевавшим медали на дебютном мировом первенстве.

Ранее ФХР обратилась к болельщикам после поражения сборной от Финляндии на МЧМ-2021.

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