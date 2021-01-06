ФХР обратилась к болельщикам после поражения сборной от Финляндии на МЧМ-2021

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Федерация хоккея России обратилась к болельщикам после поражения национальной команды от Финляндии в матче за третье место на молодёжном чемпионате мира 2021 года.

«Огромное спасибо всем болельщикам сборной России за этот турнир — за бессонные ночи, честные эмоции и поддержку, которая ощущалась через океан!» — говорится в Twitter-аккаунте ФХР.

Россия проиграла Финляндии в матче за третье место МЧМ-2021 со счётом 1:4. Для россиян это первое поражение в истории в матчах за третье место на молодёжных первенствах.

Ранее Ларионов призвал не унижать хоккеистов сборной России после МЧМ-2021.

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