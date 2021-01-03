Тренер рассказал, как избежать набора веса в новогодние праздники

Тренер «Бегового сообщества» Вера Соснова рассказала в беседе с RT, как сохранить физическую форму и не набрать вес в период новогодних праздников.

«Я рекомендую подходить к праздничному периоду с головой. Помните, самое важное — самоконтроль. Конечно, это не так просто. Да, позвольте себе немного расслабиться, в чём-то отойти от привычного рациона. Но не забывайте о физических нагрузках. Ведь калории будут поступать, а их расхода не будет», — отметила тренер.

Кроме того, Соснова советует в праздничные дни не забывать про физические упражнения: лёгкая пробежка, силовая тренировка, ОФП.

«Калории должны и приходить, и уходить! Если же они только приходят, да ещё и в избытке, потом вам же будет тяжелее в разы возвращать форму, привычный режим, рацион. Поэтому заранее подготовьтесь и выстройте баланс в тренировках и питании. Помните: праздничный приём пищи можно компенсировать правильной тренировкой, которая утилизирует лишние калории. И в будущем вам будет проще отходить от праздников», — заключила тренер.

Ранее тренер рассказал, как нужно заниматься бегом в межсезонье.