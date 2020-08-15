Тренер дал рекомендации по подготовке к участию в марафоне

Тренер «Бегового сообщества» Павел Кондрашёв дал рекомендации по подготовке к марафону.

«Я всегда рекомендую готовиться к марафону заранее — как минимум за год, при условии что до этого вы уже бегали, и за два года — если не бегали вообще», — сказал он в разговоре с RT.

По словам Кондрашёва, марафон — это серьёзная нагрузка, и к подготовке необходимо относиться соответственно.

Специалист советует найти грамотного тренера, который составит план, исходя из физической подготовки человека.

Тем, кто решил тренироваться самостоятельно, эксперт рекомендует помнить, что недельный беговой объём должен быть не менее 67 км. Также важно уделять внимание растяжке и общей физической подготовке.

«Обязательно исключить фастфуд, газированные напитки, алкоголь. Больше правильной и полезной пищи, не забываем соблюдать водно-солевой баланс», — подчеркнул Кондрашёв.

Он добавил, что требуется и восстановление — массаж, здоровый сон.

«Ещё одно немаловажное правило — это постоянность. Тренируясь по плану, важно не пропускать тренировки», — сообщил эксперт.

Отмечается, что в условиях сегодняшней эпидемиологической обстановки крупные забеги в Москве проходят с соблюдением санитарных норм. У всех присутствующих измеряют температуру тела. Маски и перчатки обязательны для персонала и всех участников при входе в стартовый городок.

Через каждые три часа происходит замена средств индивидуальной защиты, а через каждые два часа — дезинфекция контактных поверхностей. Стартовые кластеры заполняются поэтапно, с контролем числа людей и плотности их размещения.

Зрителям советуют остаться дома и воздержаться от поддержки участников марафона на старте и финише.