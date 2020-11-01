Тренер рассказал о занятиях бегом в межсезонье

Тренер «Бегового сообщества» Вера Соснова в беседе с RT рассказала, как нужно заниматься бегом в межсезонье.

В первую очередь специалист советует немного отдохнуть от активных беговых тренировок, если за сезон накопилась усталость.

«Если же вы совсем новичок в беге и после пройденного старта, к которому вы готовились длительное время, у вас пропала мотивация к тренировкам, но при этом не пропало желание бегать, то найдите подходящий старт в следующем сезоне и начните плавную подготовку к нему», — советует тренер.

По её мнению, межсезонье — прекрасная возможность поработать над техникой бега. Это время для силовых работ и длительных кроссов на низком пульсе.

«В целом межсезонье можно сравнить с коротким пит-стопом, во время которого нам нужно оценить все результаты уходящего сезона, текущее состояние здоровья, пройти общий медосмотр, залечить травмы и с новыми силами и зарядом продолжать бежать к своим целям», — заключила Соснова.

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