Плющев не считает, что у сборной России возникнут проблемы в матче с Чехией на МЧМ-2021

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Бывший главный тренер сборной России по хоккею Владимир Плющев поделился ожиданиями от матча национальной команды с Чехией в рамках молодёжного чемпионата мира 2021 года в канадском Эдмонтоне.
Плющев не считает, что у сборной России возникнут проблемы в матче с Чехией на МЧМ-2021
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«Не думаю, что с чехами возникнут какие-либо проблемы. Если они и будут, то, возможно, только первые десять минут, как это обычно и бывает. Потом всё встанет на свои места. Россия выглядит сильнее, мощнее, организованнее. Опять же, у соперников не было достаточно практики. При этом недооценки быть не может. Чемпионат мира — не прогулка, не «Золотая шайба» с новогодними подарками под ёлкой. Все прекрасно понимают, что незачем заниматься глупостями. Есть цель дойти до финала, но туда нужно ещё без особых проблем попасть и не устраивать себе лишнюю головную боль», — сказал Плющев в интервью RT.

Ранее Плющев сравнил молодёжную сборную России при Ларионове и под руководством Валерия Брагина.

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