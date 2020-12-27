Плющев сравнил молодёжную сборную России при Ларионове и под руководством Брагина

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Известный тренер Владимир Плющев сравнил игру молодёжной сборной России по хоккею под руководством Игоря Ларионова и при Валерии Брагине, который возглавлял команду с 2010 по 2012 год и с 2014 по 2020 год.
Плющев сравнил молодёжную сборную России при Ларионове и под руководством Брагина
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«Всё всегда определяет главный тренер, и помощники работают в зависимости от его решений. Сейчас в команде действительно что-то поменялось, она играет в ключе Ларионова, а не в стиле Брагина. Молодёжка поменяла тактику, что Игорь Николаевич и не скрывал. Он признавался, что ему хочется видеть другой хоккей в исполнении ребят. Однозначно видно, что сборная стала играть более осмысленно и менее прямолинейно», — сказал Плющев в интервью RT.

Ранее бывший тренер сборной России по хоккею подверг критике слова нападающего молодёжной команды Василия Пономарёва о Ларионове.

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