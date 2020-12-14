СМИ назвали следующего тренера дортмундской «Боруссии» после отставки Фавра

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Стало известно, кто, скорее всего, возглавит дортмундскую «Боруссию» после ухода швейцарского специалиста Люсьена Фавра с поста главного тренера команды.
СМИ назвали следующего тренера дортмундской «Боруссии» после отставки Фавра
  • Reuters

Как сообщает журналист Джанлука Ди Марцио на своём сайте, руководство клуба из Дортмунда достигло договорённости с нынешним главным тренером «Боруссии» из Мёнхенгладбаха 44-летним Марко Розе. Отмечается, что он возглавит дортмундский коллектив летом 2021 года.

Обязанности главного тренера «Боруссии» из Дортмунда до конца нынешнего сезона будет исполнять немецкий специалист Эдин Терзич. Его помощниками станут Себастьян Гепперт и Отто Аддо.

63-летний Фавр возглавлял «Боруссию» с 2018 года.

«Боруссия» занимает пятое место в турнирной таблице с 19 очками. В Лиге чемпионов команда вышла в плей-офф с первого места в группе.

Ранее сообщалось, что «Боруссия» объявила об отставке Фавра.

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