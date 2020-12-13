«Боруссия» объявила об отставке Фавра

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Дортмундская «Боруссия» официально объявила об отставке швейцарского специалиста Люсьена Фавра с поста главного тренера команды.
«Боруссия» объявила об отставке Фавра
  • Reuters

Об этом сообщает пресс-служба клуба.

Обязанности главного тренера до конца нынешнего сезона будет исполнять немецкий специалист Эдин Терзич. Его помощниками станут Себастьян Гепперт и Отто Аддо.

63-летний Фавр возглавлял «Боруссию» с 2018 года.

«Боруссия» занимает пятое место в турнирной таблице с 19 очками. В Лиге чемпионов команда вышла в плей-офф с первого места в группе.

Ранее сообщалось, что дортмундская «Боруссия» разгромно проиграла «Штутгарту», пропустив пять мячей.

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