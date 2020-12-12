Дортмундская «Боруссия» разгромно проиграла «Штутгарту», пропустив пять мячей

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В матче 11-го тура немецкой Бундеслиги дортмундская «Боруссия» крупно проиграла «Штутгарту».
Дортмундская «Боруссия» разгромно проиграла «Штутгарту», пропустив пять мячей
  • Reuters

Встреча, проходившая на стадионе «Сигнал Идуна Парк» в Дортмунде, завершилась со счётом 5:1 в пользу гостей.

Дубль на счету Силлы Вамангитуки, также отличились Филипп Фёрстер, Тангуй Кулибали и Николас Гонсалес. Единственный мяч хозяев забил Джованни Рейна.

После 11 туров «Боруссия» занимает пятое место, имея 19 очков. «Штутгарт» располагается на шестой строчке с 17 очками.

Ранее сообщалось, что «Манчестер Сити» и «Манчестер Юнайтед» интересуются Холандом.

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