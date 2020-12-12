СМИ: «Манчестер Сити» и «Манчестер Юнайтед» интересуются Холандом

Английские футбольные клубы «Манчестер Сити» и «Манчестер Юнайтед» заинтересованы в приобретении нападающего немецкой «Боруссии» из Дортмунда Эрлинга Холанда.

Как сообщает Daily Mail, «Сити» рассматривает норвежца в качестве замены 32-летнему форварду Серхио Агуэро. Что касается МЮ, то основная цель клуба на трансферном рынке — правый нападающий, но при этом «Юнайтед» всё равно пристально следит за Холандом.

Холанд выступает за «Боруссию» с января 2020 года. В этом сезоне он провёл 14 матчей, забил 17 мячей и отдал три результативные передачи.

Ранее сообщалось, что футболист «Манчестер Юнайтед» Поль Погба в ультимативной форме требует от агента найти ему новый клуб.