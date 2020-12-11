Глава ACA: сложно сказать, насколько санкции США затронут деятельность лиги

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Президент ACA (Absolute Championship Akhmat) Алексей Яценко прокомментировал введённые Соединёнными Штатами санкции в отношении промоушена.
Глава ACA: сложно сказать, насколько санкции США затронут деятельность лиги
  • АГН «Москва»

«Сказать, насколько сильно расширенные санкции США затронут деятельность лиги ACA, сейчас сложно. Тезис «спорт всегда был вне политики» успешно забыт США. Какое отношение спортсмены, выступающие в ACA, имеют к политике?!» — приводит слова Яценко пресс-служба ACA.

Он отметил, что спорт всегда был выше и примирял людей. По его мнению, новые санкции можно оценить как дискриминацию и очередную попытку американских политиков навязать миру свои правила и волю.

«Всё, что осталось США, — это ввести санкции против всех граждан России, и я не удивлюсь, если это произойдёт», — добавил Яценко.

Минфин США внёс в санкционный лист в рамках глобального акта Магнитского футбольный клуб «Ахмат», бойцовский клуб ММА «Ахмат», промоутерскую компанию Absolute Championship Akhmat и фонд главы Чечни Рамзана Кадырова.

Ранее Вячеслав Колосков назвал дуростью санкции США в отношении ФК «Ахмат».

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