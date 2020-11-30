В «Роскосмосе» оценили данные о планах США по санкциям против компании

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Заместитель гендиректора «Роскосмоса» Сергей Дубик прокомментировал сообщения о подготовке США новых санкций против нескольких десятков российских организаций, включая предприятия госкорпорации.
В «Роскосмосе» оценили данные о планах США по санкциям против компании
  • © Сергей Мамонтов
  • РИА Новости

«Наше предприятие, которое работает с источниками радиоактивными, что касается нашего проекта, судя по всему, космического буксира. Они (США. — RT) хотят эту тему (сорвать. — RT), с учётом освоения Луны. Только на новых источниках можно будет добраться в дальний космос. И, я так понимаю, они в длинную таким вот образом заходят, пытаются оградить конкуренцию», — приводит его слова в ходе выступления в Совете Федерации РИА Новости.

Ранее агентство передавало, что администрация президента США Дональда Трампа готовит новые санкции в отношении 89 китайских компаний и нескольких десятков российских организаций, включая две организации «Роскосмоса» — научный институт и производитель ракетно-космической техники.

24 ноября США ввели санкции против трёх организаций из России.

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