РИА Новости: США готовят новые санкции против России

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Администрация президента США Дональда Трампа готовит новые санкции в отношении 89 китайских компаний и нескольких десятков российских организаций. Об этом сообщило РИА Новости со ссылкой на проект документа.
РИА Новости: США готовят новые санкции против России
  • Reuters

Под санкции в том числе могут попасть Минобороны России и неназванное ФГУП, связанное с администрацией российского президента.

В черновом варианте проекта говорится, что санкции также готовятся против 28 российских организаций авиационной, ракетно-космической и атомной отрасли, приборо- и двигателестроения и научных центров.

В документе также говорится о двух институтах «Росатома», участвовавшего в создании перспективных вооружений, и двух организациях «Роскосмоса» — научном институте и производителе ракетно-космической техники.

Ранее США ввели санкции против трёх организаций из России. Под санкционные меры подпали АО «Авиазапчасть», АО «Завод «Элекон» и компания Nilco Group. 

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