РИА Новости: США готовят новые санкции против России
- Reuters
Под санкции в том числе могут попасть Минобороны России и неназванное ФГУП, связанное с администрацией российского президента.
В черновом варианте проекта говорится, что санкции также готовятся против 28 российских организаций авиационной, ракетно-космической и атомной отрасли, приборо- и двигателестроения и научных центров.
В документе также говорится о двух институтах «Росатома», участвовавшего в создании перспективных вооружений, и двух организациях «Роскосмоса» — научном институте и производителе ракетно-космической техники.
Ранее США ввели санкции против трёх организаций из России. Под санкционные меры подпали АО «Авиазапчасть», АО «Завод «Элекон» и компания Nilco Group.