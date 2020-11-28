Помпео рассказал о причинах введения санкций против российских компаний

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Госсекретарь США Майк Помпео назвал причины введения санкций в отношении российских и китайских компаний.
Помпео рассказал о причинах введения санкций против российских компаний
  • Reuters

«Мы ввели санкции против Chengdu Best New Materials и Zibo Elim Trade в КНР, а также против группы «Нилко», известной также как Nil Fam Khazar и Santers Holding, и ОАО «Элекон» в России за передачу чувствительных технологий и товаров ракетной программе Ирана», — приводит РИА Новости его заявление.

Помпео отметил, что данная мера стала реакцией «на пагубную деятельность Ирана».

Ранее Госдеп объявил о рестрикциях против трёх российских компаний за якобы нарушения американского законодательства о нераспространении оружия массового уничтожения. 

В частности, речь идёт об АО «Авиазапчасть», АО «Завод «Элекон» и Nilco Group. 

Позднее официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что санкции в отношении российских компаний «являются недружественным шагом» со стороны США.

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