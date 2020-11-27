Захарова прокомментировала санкции США против трёх компаний из России

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Санкции США против трёх российских организаций являются недружественным шагом по отношению к России, заявила официальный представитель МИД Мария Захарова.
Захарова прокомментировала санкции США против трёх компаний из России
  • РИА Новости

«Остаётся лишь сожалеть, что сегодня нам приходится говорить не о возможностях взаимодействия, пусть и в условиях политической напряжённости в двусторонних отношениях, а об очередных недружественных шагах по сугубо конъюнктурным мотивам», — сказала она на брифинге.

Как подчеркнула дипломат, «вашингтонская санкционная машина зачастила с антироссийскими ограничениями».

Ранее Госдеп объявил о рестрикциях против трёх российских компаний за якобы нарушения американского законодательства о нераспространении оружия массового уничтожения. В частности, речь идёт об АО «Авиазапчасть», АО «Завод «Элекон» и Nilco Group. 

Посол России в Соединённых Штатах Анатолий Антонов назвал очередные ограничительные меры дискриминационными.

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