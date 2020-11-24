Посол России назвал новые санкции США дискриминационными

Москва считает новые санкции Вашингтона в отношении российских компаний нелегитимными и дискриминационными, заявил посол России в США Анатолий Антонов.

«Это очередной дискриминационный шаг со стороны Вашингтона, использующего санкции в качестве основного инструмента реализации своего внешнеполитического курса», — приводит его слова Facebook дипмиссии.

Антонов отметил, что «односторонние меры США направлены на подрыв экономического потенциала российских компаний».

Дипломат назвал такие действия нелегитимными, «поскольку ни одна страна не имеет права ограничивать торгово-инвестиционное взаимодействие России с другими членами международного сообщества».

Он призвал американских партнёров отказаться от безосновательных обвинений и использовать политико-дипломатические методы.

Ранее Соединённые Штаты ввели санкции против трёх организаций из России за то, что они, по мнению Вашингтона, нарушают закон о нераспространении оружия массового уничтожения.