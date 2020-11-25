Президент Аргентины: Марадона поднял нашу страну на вершину мира
- Reuters
«Ты поднял нас на вершину мира. Ты нас сделал безмерно счастливыми. Ты был величайшим из всех. Спасибо, что ты был, Диего. Нам будет не хватать тебя всю жизнь», — написал Фернандес в своём Twitter.
Марадона скончался 25 ноября в возрасте 60 лет после сердечного приступа.
Марадона выступал за клубы «Архентинос Хуниорс», «Бока Хуниорс», «Барселона», «Наполи», «Севилья» и «Ньюэллс Олд Бойз». Провёл 91 матч и забил 34 мяча в составе сборной Аргентины, вместе с которой выиграл чемпионат мира 1986 года.
С 2008 по 2010 год он возглавлял аргентинскую национальную команду.
Ранее ОКР выразил соболезнования в связи со смертью Марадоны.