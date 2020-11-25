Президент Аргентины: Марадона поднял нашу страну на вершину мира

Президент Аргентины Альберто Фернандес высказался о смерти легендарного футболиста Диего Марадоны.

«Ты поднял нас на вершину мира. Ты нас сделал безмерно счастливыми. Ты был величайшим из всех. Спасибо, что ты был, Диего. Нам будет не хватать тебя всю жизнь», — написал Фернандес в своём Twitter.

Марадона скончался 25 ноября в возрасте 60 лет после сердечного приступа.

Марадона выступал за клубы «Архентинос Хуниорс», «Бока Хуниорс», «Барселона», «Наполи», «Севилья» и «Ньюэллс Олд Бойз». Провёл 91 матч и забил 34 мяча в составе сборной Аргентины, вместе с которой выиграл чемпионат мира 1986 года.

С 2008 по 2010 год он возглавлял аргентинскую национальную команду.

Ранее ОКР выразил соболезнования в связи со смертью Марадоны.