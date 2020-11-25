ОКР выразил соболезнования в связи со смертью Марадоны

Олимпийский комитет России (ОКР) отреагировал на смерть легендарного аргентинского футболиста Диего Марадоны.

«Гениальный. Величайший, Культовый. Диего Марадона был кумиром миллиардов. Бесспорно, был одним из лучших футболистов за всю историю игры, а может, и лучшим. Спасибо за всё, легенда», — говорится в сообщении пресс-службы ОКР.

Марадона скончался 25 ноября в возрасте 60 лет после сердечного приступа.

Марадона выступал за клубы «Архентинос Хуниорс», «Бока Хуниорс», «Барселона», «Наполи», «Севилья» и «Ньюэллс Олд Бойз». Провёл 91 матч и забил 34 мяча в составе сборной Аргентины, вместе с которой выиграл чемпионат мира 1986 года.

С 2008 по 2010 год он возглавлял аргентинскую национальную команду.

Ранее сообщалось, что домашний стадион «Наполи» может быть назван в честь Марадоны.