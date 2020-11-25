СМИ: Домашний стадион «Наполи» может получить имя Марадоны

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Домашний стадион итальянского «Наполи», цвета которого Диего Марадона защищал с 1984 по 1991 год, может получить имя аргентинца.
СМИ: Домашний стадион «Наполи» может получить имя Марадоны
  • Reuters

Об этом сообщил известный итальянский журналист Танкреди Пальмери в своём Twitter.

По его информации, такую инициативу выдвинет мэр Неаполя Луиджи де Маджистрис.

Ранее бывший главный тренер сборной России назвал Марадону украшением чемпионатов мира.

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