СМИ: Домашний стадион «Наполи» может получить имя Марадоны
Домашний стадион итальянского «Наполи», цвета которого Диего Марадона защищал с 1984 по 1991 год, может получить имя аргентинца.
- Reuters
Об этом сообщил известный итальянский журналист Танкреди Пальмери в своём Twitter.
По его информации, такую инициативу выдвинет мэр Неаполя Луиджи де Маджистрис.
Ранее бывший главный тренер сборной России назвал Марадону украшением чемпионатов мира.
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