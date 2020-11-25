Бывший главный тренер сборной России назвал Марадону украшением чемпионатов мира

Бывший главный тренер сборной России по футболу Анатолий Бышовец назвал Диего Марадону «украшением чемпионатов мира».

«Великий был футболист. Человек, который олицетворял не только аргентинский футбол, но и являлся украшением на чемпионатах мира. Я могу только сожалеть об этом и думаю, что это потеря для футбола, его популяризации», — приводит слова Бышовца РЕН ТВ.

Вместе со сборной Аргентины Марадона в 1986-м стал чемпионом мира, а спустя четыре года завоевал серебряные медали первенства планеты.

Ранее Романцев вспомнил, что Марадона вёл себя без всяких закидонов.