Бывший главный тренер сборной России назвал Марадону украшением чемпионатов мира

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Бывший главный тренер сборной России по футболу Анатолий Бышовец назвал Диего Марадону «украшением чемпионатов мира».
Бывший главный тренер сборной России назвал Марадону украшением чемпионатов мира
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«Великий был футболист. Человек, который олицетворял не только аргентинский футбол, но и являлся украшением на чемпионатах мира. Я могу только сожалеть об этом и думаю, что это потеря для футбола, его популяризации», — приводит слова Бышовца РЕН ТВ

Вместе со сборной Аргентины Марадона в 1986-м стал чемпионом мира, а спустя четыре года завоевал серебряные медали первенства планеты.

Ранее Романцев вспомнил, что Марадона вёл себя без всяких закидонов.

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