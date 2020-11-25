Романцев — о Марадоне: вёл себя без всяких закидонов

Бывший главный тренер «Спартака» и сборной России по футболу Олег Романцев вспомнил о том, как противостоял Диего Марадоне.

«Играл против него как футболист и как тренер. И всегда им восхищался. По нему не видно было, что он звезда, пока мяч не получит. Вёл себя без всяких закидонов, я три матча против него провёл. Пока Марадона без мяча, даже не думаешь, что он величайший», — приводит слова Романцева «Чемпионат».

Также специалист подчеркнул, что аргентинец для него всегда оставался лучшим футболистом, какие бы споры ни шли на данный счёт.

Ранее Сорокин вспомнил жёлтую бабочку Марадоны на жеребьёвке ЧМ-2018.