В «Спартаке» подтвердили, что Соболев отправился на медобследование в Рим

Директор департамента по связям с общественностью «Спартака» Антон Фетисов рассказал о состоянии нападающего команды Александра Соболева.

«Соболев долетел в Рим. Рекомендация клуба — оперативное лечение. Скорее всего, будет операция. Решение будет принято в понедельник», — цитирует Фетисова «Спорт-Экспресс».

Информация о травме появилась после матча сборных России и Сербии в Лиге наций (0:5).

В этом сезоне Соболев провёл 13 матчей за «Спартак», в которых забил шесть мячей и отдал две результативные передачи.

Ранее сообщалось, что Соболев пройдёт обследование в римской клинике.