В «Спартаке» подтвердили, что Соболев отправился на медобследование в Рим

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Директор департамента по связям с общественностью «Спартака» Антон Фетисов рассказал о состоянии нападающего команды Александра Соболева.
В «Спартаке» подтвердили, что Соболев отправился на медобследование в Рим
  • ©spartak.com

«Соболев долетел в Рим. Рекомендация клуба — оперативное лечение. Скорее всего, будет операция. Решение будет принято в понедельник», — цитирует Фетисова «Спорт-Экспресс».

Информация о травме появилась после матча сборных России и Сербии в Лиге наций (0:5).

В этом сезоне Соболев провёл 13 матчей за «Спартак», в которых забил шесть мячей и отдал две результативные передачи.

Ранее сообщалось, что Соболев пройдёт обследование в римской клинике. 

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