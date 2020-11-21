В «Спартаке» подтвердили, что Соболев отправился на медобследование в Рим
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«Соболев долетел в Рим. Рекомендация клуба — оперативное лечение. Скорее всего, будет операция. Решение будет принято в понедельник», — цитирует Фетисова «Спорт-Экспресс».
Информация о травме появилась после матча сборных России и Сербии в Лиге наций (0:5).
В этом сезоне Соболев провёл 13 матчей за «Спартак», в которых забил шесть мячей и отдал две результативные передачи.
Ранее сообщалось, что Соболев пройдёт обследование в римской клинике.