СМИ: Футболист «Спартака» Соболев пройдёт обследование в римской клинике
- РИА Новости
Как сообщает «Спорт-Экспресс», по итогам обследования будет принято решение, нужно ли 23-летнему форварду делать операцию.
После матча сборной России и Сербии в Лиге наций (0:5) появилась информация, что у Соболева возникли проблемы с мениском. В итоге если будет принято решение об операции, то форвард не сможет помочь «Спартаку» до конца года.
Ранее в сборной России сообщили о травмах троих футболистов, выявленных после матча с Сербией.