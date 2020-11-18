Олейник высказался о словах Уайта по поводу возвращения Нурмагомедова
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«Не понимаю… Если Хабиб оставил спорт, то Макгрегор и Порье должны бороться за титул. А если он вернётся, то понятное дело, что есть чемпион и их боя быть не должно», — цитирует Олейника Sport24.
По его словам, он всегда выступает за справедливость: если Нурмагомедов вернётся, то будет драться с первыми номерами рейтинга своего дивизиона.
«Это было всегда, в любом виде спорта. Так будет честнее, что у Хабиба, Миочича или Вали Шевченко. В любом единоборстве! И это самый правильный вариант. Так считает не Олейник, просто так и есть. А всё остальное — глупости», — добавил Олейник.
24 октября Нурмагомедов победил американца Джастина Гэтжи с помощью удушающего приёма во втором раунде в рамках турнира UFC 254 в Абу-Даби. Победа над американцем стала для российского бойца 29-й. При этом он не потерпел ни одного поражения.
После поединка Нурмагомедов объявил о завершении карьеры.
Ранее дядя Нурмагомедова выразил мнение, что Хабиб может провести ещё несколько боёв.