Олейник высказался о словах Уайта по поводу возвращения Нурмагомедова

Российский боец смешанного стиля Алексей Олейник прокомментировал слова президента Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Даны Уайта о том, что ирландец Конор Макгрегор и американец Дастин Порье не будут сражаться за титул дивизиона легковесов, так как действующий чемпион Хабиб Нурмагомедов возобновит карьеру.

«Не понимаю… Если Хабиб оставил спорт, то Макгрегор и Порье должны бороться за титул. А если он вернётся, то понятное дело, что есть чемпион и их боя быть не должно», — цитирует Олейника Sport24.

По его словам, он всегда выступает за справедливость: если Нурмагомедов вернётся, то будет драться с первыми номерами рейтинга своего дивизиона.

«Это было всегда, в любом виде спорта. Так будет честнее, что у Хабиба, Миочича или Вали Шевченко. В любом единоборстве! И это самый правильный вариант. Так считает не Олейник, просто так и есть. А всё остальное — глупости», — добавил Олейник.

24 октября Нурмагомедов победил американца Джастина Гэтжи с помощью удушающего приёма во втором раунде в рамках турнира UFC 254 в Абу-Даби. Победа над американцем стала для российского бойца 29-й. При этом он не потерпел ни одного поражения.

После поединка Нурмагомедов объявил о завершении карьеры.

Ранее дядя Нурмагомедова выразил мнение, что Хабиб может провести ещё несколько боёв.