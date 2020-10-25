Чемпион UFC Усман поздравил Нурмагомедова с победой над Гэтжи

Чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в полусреднем весе американец Камару Усман отреагировал на победу обладателя титула организации в лёгком весе россиянина Хабиба Нурмагомедова над представителем США Джастином Гэтжи.

«Поздравляю моего брата Хабиба и держать голову выше своему брату Джастину», — написал Усман в Twitter.

Нурмагомедов победил Гэтжи с помощью удушающего приёма во втором раунде в рамках турнира UFC 254 в Абу-Даби. Победа над американцем стала для Нурмагомедова 29-й подряд. При этом он не потерпел ни одного поражения.

После поединка Нурмагомедов объявил о завершении карьеры.

RT вёл текстовую трансляцию боя за звание чемпиона Абсолютного бойцовского чемпионата в лёгком весе между Нурмагомедовым и Гэтжи.

Ранее Рамазан Рабаданов рассказал, чем может заняться Нурмагомедов после завершения карьеры.