Чемпион UFC Усман поздравил Нурмагомедова с победой над Гэтжи
- Reuters
«Поздравляю моего брата Хабиба и держать голову выше своему брату Джастину», — написал Усман в Twitter.
Нурмагомедов победил Гэтжи с помощью удушающего приёма во втором раунде в рамках турнира UFC 254 в Абу-Даби. Победа над американцем стала для Нурмагомедова 29-й подряд. При этом он не потерпел ни одного поражения.
После поединка Нурмагомедов объявил о завершении карьеры.
RT вёл текстовую трансляцию боя за звание чемпиона Абсолютного бойцовского чемпионата в лёгком весе между Нурмагомедовым и Гэтжи.
Ранее Рамазан Рабаданов рассказал, чем может заняться Нурмагомедов после завершения карьеры.