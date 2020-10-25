Глава UFC заявил, что Нурмагомедов сломал ногу за три недели до боя с Гэтжи
- Reuters
Как сообщает журналист Шахин аль-Шати, Уайт рассказал об этом после боя на пресс-конференции и отметил, что Нурмагомедов не говорил об инциденте.
Нурмагомедов победил Гэтжи с помощью удушающего приёма во втором раунде в рамках турнира UFC 254 в Абу-Даби. Победа над американцем стала для Нурмагомедова 29-й подряд. При этом он не потерпел ни одного поражения.
После поединка Нурмагомедов объявил о завершении карьеры.
RT вёл текстовую трансляцию боя за звание чемпиона Абсолютного бойцовского чемпионата в лёгком весе между Нурмагомедовым и Гэтжи.
Ранее Конор Макгрегор отреагировал на победу Нурмагомедова над Гэтжи на UFC 254.