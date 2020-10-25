Глава UFC заявил, что Нурмагомедов сломал ногу за три недели до боя с Гэтжи

Короткая ссылка
Президент Абсолютного бойцовского чемпионата Дана Уайт заявил, что чемпион UFC в лёгком весе россиянин Хабиб Нурмагомедов сломал ногу за три недели до поединка с американцем Джастином Гэтжи.
Глава UFC заявил, что Нурмагомедов сломал ногу за три недели до боя с Гэтжи
  • Reuters

Как сообщает журналист Шахин аль-Шати, Уайт рассказал об этом после боя на пресс-конференции и отметил, что Нурмагомедов не говорил об инциденте.

Нурмагомедов победил Гэтжи с помощью удушающего приёма во втором раунде в рамках турнира UFC 254 в Абу-Даби. Победа над американцем стала для Нурмагомедова 29-й подряд. При этом он не потерпел ни одного поражения.

После поединка Нурмагомедов объявил о завершении карьеры.

RT вёл текстовую трансляцию боя за звание чемпиона Абсолютного бойцовского чемпионата в лёгком весе между Нурмагомедовым и Гэтжи.

Ранее Конор Макгрегор отреагировал на победу Нурмагомедова над Гэтжи на UFC 254.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2020 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить