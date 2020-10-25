Макгрегор отреагировал на победу Нурмагомедова над Гэтжи на UFC 254

Бывший чемпион UFC в двух весовых категориях Конор Макгрегор отреагировал на победу чемпиона UFC в лёгком весе россиянина Хабиба Нурмагомедова над американцем Джастином Гэтжи на турнире UFC 254 в Абу-Даби.

«Хорошее выступление. Теперь я продолжу. Ещё раз выражаю уважение и соболезнования в связи со смертью отца тебе и твоей семье. Искренне твой, Макгрегор», — написал ирландец в своём Twitter.

После победы над Гэтжи 32-летний боец объявил о завершении карьеры.

В его активе 29 побед в 29 поединках. Его победная серия в UFC составляет 13 боёв.

RT вёл текстовую трансляцию боя за звание чемпиона Абсолютного бойцовского чемпионата в лёгком весе между Нурмагомедовым и Гэтжи.