Макгрегор отреагировал на победу Нурмагомедова над Гэтжи на UFC 254
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«Хорошее выступление. Теперь я продолжу. Ещё раз выражаю уважение и соболезнования в связи со смертью отца тебе и твоей семье. Искренне твой, Макгрегор», — написал ирландец в своём Twitter.
После победы над Гэтжи 32-летний боец объявил о завершении карьеры.
В его активе 29 побед в 29 поединках. Его победная серия в UFC составляет 13 боёв.
RT вёл текстовую трансляцию боя за звание чемпиона Абсолютного бойцовского чемпионата в лёгком весе между Нурмагомедовым и Гэтжи.