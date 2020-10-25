Макгрегор отреагировал на победу Нурмагомедова над Гэтжи на UFC 254

Короткая ссылка
Бывший чемпион UFC в двух весовых категориях Конор Макгрегор отреагировал на победу чемпиона UFC в лёгком весе россиянина Хабиба Нурмагомедова над американцем Джастином Гэтжи на турнире UFC 254 в Абу-Даби.
Макгрегор отреагировал на победу Нурмагомедова над Гэтжи на UFC 254
  • © Reuters

«Хорошее выступление. Теперь я продолжу. Ещё раз выражаю уважение и соболезнования в связи со смертью отца тебе и твоей семье. Искренне твой, Макгрегор», — написал ирландец в своём Twitter.

После победы над Гэтжи 32-летний боец объявил о завершении карьеры.

В его активе 29 побед в 29 поединках. Его победная серия в UFC составляет 13 боёв.

RT вёл текстовую трансляцию боя за звание чемпиона Абсолютного бойцовского чемпионата в лёгком весе между Нурмагомедовым и Гэтжи.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайся на нас в TikTok
Подписывайся на насв TikTok
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2020 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить