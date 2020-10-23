Малкин поддержал Нурмагомедова перед боем с Гэтжи

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Российский нападающий клуба Национальной хоккейной лиги «Питтсбург Пингвинз» Евгений Малкин выразил поддержку чемпиону UFC в лёгком весе Хабибу Нурмагомедову перед его поединком с американцем Джастином Гэтжи.
Малкин поддержал Нурмагомедова перед боем с Гэтжи
  • Reuters

«Перед боем против Дастина Порье я пожелал тебе удачи — и хочу сделать это вновь. Как спортсмен, прекрасно понимаю, что ты сейчас чувствуешь, поэтому не буду говорить слишком много. Хочу сказать главное: все твои поклонники, друзья и родственники по всему миру будут болеть и переживать за тебя, поддерживать. Я хочу пожелать тебе удачи и сказать, что ты в очередной раз докажешь, что ты номер один и что ты лучший. Хабиб, удачи тебе», — говорится в видеообращении Малкина, опубликованном на странице Сергея Жаткина в Instagram.

Бой Нурмагомедова с Гэтжи состоится 24 октября на «Бойцовском острове» в Абу-Даби в рамках турнира UFC 254. Нурмагомедов за свою карьеру одержал 28 побед и не потерпел ни одного поражения. На счету Гэтжи 22 победы и два поражения в MMA.

Ранее сообщалось, что Александр Овечкин поддержал Нурмагомедова перед боем с Гэтжи.

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