Овечкин — Нурмагомедову: покажи и докажи, что ты лучший

Российский нападающий и капитан клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин выразил поддержку чемпиону UFC в лёгком весе Хабибу Нурмагомедову перед его поединком с американцем Джастином Гэтжи.

«Хабиб, привет. Хочу пожелать тебе мощнейшего боя. Знай, что вся страна, все будут за тебя болеть. Покажи и докажи, что ты лучший. Мы с тобой, братуха. Обнимаю», — говорится в видеообращении Овечкина, опубликованном на странице khabib.com_tv в Instagram.

Бой Нурмагомедова с Гэтжи состоится 24 октября на «Бойцовском острове» в Абу-Даби в рамках турнира UFC 254. Нурмагомедов за свою карьеру одержал 28 побед и не потерпел ни одного поражения. На счету Гэтжи 22 победы и два поражения в MMA.

Ранее сообщалось, что футболист «Спартака» Зелимхан Бакаев поддержал Нурмагомедова перед боем с Гэтжи.