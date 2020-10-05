Порье согласился выйти на бой с Макгрегором в UFC
- Reuters
Об этом Уайт сообщил в интервью на YouTube-канале UFC Arabia.
До этого ирландец и американец договорились провести благотворительный поединок не под эгидой UFC. Макгрегор опубликовал постер к бою с Порье, согласно которому поединок должен пройти 12 декабря 2020 года в Дублине.
Макгрегор в третий раз объявил о завершении карьеры в июне 2020-го. Последний бой 32-летний ирландец провёл в январе 2020 года, нокаутировав Дональда Серроне за 40 секунд.
Первый поединок Макгрегора и Порье состоялся 27 сентября 2014 года и завершился победой ирландца, который отправил противника в нокаут.
Ранее UFC предложил Макгрегору провести бой с Порье.