Порье согласился выйти на бой с Макгрегором в UFC

Президент Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Дана Уайт заявил, что американский боец смешанного стиля Дастин Порье согласился выйти на поединок с ирландцем Конором Макгрегором под эгидой промоушена.

Об этом Уайт сообщил в интервью на YouTube-канале UFC Arabia.

До этого ирландец и американец договорились провести благотворительный поединок не под эгидой UFC. Макгрегор опубликовал постер к бою с Порье, согласно которому поединок должен пройти 12 декабря 2020 года в Дублине.

Макгрегор в третий раз объявил о завершении карьеры в июне 2020-го. Последний бой 32-летний ирландец провёл в январе 2020 года, нокаутировав Дональда Серроне за 40 секунд.

Первый поединок Макгрегора и Порье состоялся 27 сентября 2014 года и завершился победой ирландца, который отправил противника в нокаут.

Ранее UFC предложил Макгрегору провести бой с Порье.