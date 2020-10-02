UFC предложил Макгрегору провести бой с Порье

Президент Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Дана Уайт предложил бывшему чемпиону организации в двух весовых категориях ирландцу Конору Макгрегору провести поединок с американцем Дастином Порье.

«Мы предложили Дастину и Конору бой, поэтому ждём ответа от них обоих», — приводит слова Уайта ESPN.

До этого ирландец и американец договорились провести благотворительный поединок не под эгидой UFC. Макгрегор опубликовал постер к бою с Порье, согласно которому поединок должен пройти 12 декабря 2020 года в Дублине.

Макгрегор в третий раз объявил о завершении карьеры в июне 2020-го. Последний бой 32-летний ирландец провёл в январе 2020 года, нокаутировав Дональда Серроне за 40 секунд.

Первый поединок Макгрегора и Порье состоялся 27 сентября 2014 года и завершился победой ирландца, который отправил противника в нокаут.

Ранее глава UFC заявил, что Макгрегор сам сорвал реванш с Хабибом Нурмагомедовым.