Глава UFC заявил, что Порье не хочет драться с Фергюсоном

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Президент Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Дана Уайт прокомментировал слова американского бойца смешанного стиля Тони Фергюсона, который призвал организовать его поединок с Дастином Порье, несмотря на отказ последнего.
Глава UFC заявил, что Порье не хочет драться с Фергюсоном
  • Reuters

«Дастин просто не хотел драться. Есть множество способов отказаться от боя, переговоры — один из них», — цитирует Уайта Allboxing.ru.

Изначально планировалось, что бой Порье и Фергюсона состоится 24 октября на турнире UFC 254. Но затем Порье сказал, что их бой не состоится из-за того, что ему не удалось договориться с UFC по поводу оклада за схватку. Напомним, что турнир UFC 254 возглавит поединок между чемпионом организации в лёгком весе россиянином Хабибом Нурмагомедовым и американцем Джастином Гэтжи.

Ранее Порье отреагировал на призыв Фергюсона организовать их бой в UFC.

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