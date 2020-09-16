Порье отреагировал на призыв Фергюсона организовать их бой в UFC

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Американский боец смешанного стиля Дастин Порье отреагировал на слова соотечественника Тони Фергюсона, который призвал Абсолютный бойцовский чемпионат (UFC) организовать их поединок.
Порье отреагировал на призыв Фергюсона организовать их бой в UFC
  • Reuters

«Тони — такой парень, который будет работать с соперником и добьётся для него нового контракта на бой», — написал Порье в своём Twitter.

Изначально планировалось, что бой Порье и Фергюсона состоится 24 октября на турнире UFC 254. Но затем Порье сказал, что их бой не состоится. Напомним, что турнир UFC 254 возглавит поединок между чемпионом организации в лёгком весе россиянином Хабибом Нурмагомедовым и американцем Джастином Гэтжи.

Ранее Фергюсон призвал UFC организовать бой с Порье, несмотря на его отказ.

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