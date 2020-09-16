Порье отреагировал на призыв Фергюсона организовать их бой в UFC
- Reuters
«Тони — такой парень, который будет работать с соперником и добьётся для него нового контракта на бой», — написал Порье в своём Twitter.
Изначально планировалось, что бой Порье и Фергюсона состоится 24 октября на турнире UFC 254. Но затем Порье сказал, что их бой не состоится. Напомним, что турнир UFC 254 возглавит поединок между чемпионом организации в лёгком весе россиянином Хабибом Нурмагомедовым и американцем Джастином Гэтжи.
Ранее Фергюсон призвал UFC организовать бой с Порье, несмотря на его отказ.