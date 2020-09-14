Фергюсон призвал UFC организовать бой с Порье, несмотря на его отказ

Короткая ссылка
Американский боец смешанного стиля Тони Фергюсон попросил главу Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Дану Уайта организовать ему поединок с соотечественником Дастином Порье, несмотря на то, что тот отказался от боя.
Фергюсон призвал UFC организовать бой с Порье, несмотря на его отказ
  • Reuters

«Дана Уайт, UFC, да заплатите уже ему. Я люблю вас всех, но давайте подарим хардкорным фанатам и простым болельщикам то, что они заслужили, — хороший поединок», — написал Фергюсон в своём Twitter.

Изначально планировалось, что бой Порье и Фергюсона состоится 24 октября на турнире UFC 254. Напомним, что турнир UFC 254 возглавит поединок между чемпионом организации в лёгком весе россиянином Хабибом Нурмагомедовым и американцем Джастином Гэтжи.

Ранее Уайт заявил, что нет шансов на проведение боя Фергюсона с Порье.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2020 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить