Фергюсон призвал UFC организовать бой с Порье, несмотря на его отказ
- Reuters
«Дана Уайт, UFC, да заплатите уже ему. Я люблю вас всех, но давайте подарим хардкорным фанатам и простым болельщикам то, что они заслужили, — хороший поединок», — написал Фергюсон в своём Twitter.
Изначально планировалось, что бой Порье и Фергюсона состоится 24 октября на турнире UFC 254. Напомним, что турнир UFC 254 возглавит поединок между чемпионом организации в лёгком весе россиянином Хабибом Нурмагомедовым и американцем Джастином Гэтжи.
Ранее Уайт заявил, что нет шансов на проведение боя Фергюсона с Порье.