Фергюсон призвал UFC организовать бой с Порье, несмотря на его отказ

Американский боец смешанного стиля Тони Фергюсон попросил главу Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Дану Уайта организовать ему поединок с соотечественником Дастином Порье, несмотря на то, что тот отказался от боя.

«Дана Уайт, UFC, да заплатите уже ему. Я люблю вас всех, но давайте подарим хардкорным фанатам и простым болельщикам то, что они заслужили, — хороший поединок», — написал Фергюсон в своём Twitter.

Изначально планировалось, что бой Порье и Фергюсона состоится 24 октября на турнире UFC 254. Напомним, что турнир UFC 254 возглавит поединок между чемпионом организации в лёгком весе россиянином Хабибом Нурмагомедовым и американцем Джастином Гэтжи.

Ранее Уайт заявил, что нет шансов на проведение боя Фергюсона с Порье.