Тедеско заявил, что «Спартак» ищет правого защитника, который не будет уступать Зобнину

Главный тренер московского «Спартака» Доменико Тедеско заявил, что клуб ищет нового правого защитника, который не будет уступать Роману Зобнину, играющему на данный момент на этой позиции.

Специалист напомнил, что сначала его всегда спрашивали, зачем он ставит Зобнина справа, а он увидел, что игрок способен действовать на разных позициях и успешно справляется на правом фланге. При этом Тедеско понимает, что Зобнину самому очень хочется вернуться в центр полузащиты.

«И также ни для кого не секрет, что мы ищем игрока на позицию правого защитника. И, конечно, если мы такого игрока найдём, то он не должен будет уступать Роману на этой позиции, а то и быть лучше», — цитирует Тедеско «Чемпионат».

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