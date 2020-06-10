ХК «Спартак» сделал скидку 30% на сезонные абонементы для медиков

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Хоккейный клуб «Спартак» объявил о предоставлении скидки на сезонные абонементы для медицинских работников в размере 30%.
ХК «Спартак» сделал скидку 30% на сезонные абонементы для медиков
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Как подчёркивается на официальном сайте клуба, скидка будет распространяться на всех медиков в знак признательности за огромный и важный труд.

«Вот уже много месяцев с бедой, вмешавшейся в нашу жизнь, борются врачи, медсёстры, водители машин скорой помощи, санитары. Каждый день они спасают жизни с риском для себя. Выразить огромную благодарность — вот самое меньшее, что мы можем сейчас для них сделать», — отмечается в заявлении «Спартака».

Ранее сообщалось, что экс-хоккеист «Барыса» победил на выборах мэра в американском городе.

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