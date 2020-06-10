Экс-хоккеист «Барыса» победил на выборах мэра в американском городе

Бывший нападающий и капитан казахстанского хоккейного клуба «Барыс» Брэндон Боченски победил на выборах мэра в американском городе Гранд-Форкс в штате Северная Дакота.

Как сообщает Grand Forks Herald, за бывшего спортсмена проголосовала почти половина избирателей, а действующий глава города Майк Браун, занимающий пост в течение 20 лет, набрал почти треть голосов.

Боченски выступал за «Барыс» с 2010 по 2017 год, также после перерыва играл за коллектив из Нур-Султана с 2018 по 2019 год. На его счету 455 матчей в КХЛ и 444 набранных очка (179 шайб + 265 результативных передач). Кроме того, форвард выступал за сборную Казахстана.

Ранее сообщалось, что мэр Мадрида заявил о готовности города принять финал ЛЧ.