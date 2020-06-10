Экс-хоккеист «Барыса» победил на выборах мэра в американском городе

Короткая ссылка
Бывший нападающий и капитан казахстанского хоккейного клуба «Барыс» Брэндон Боченски победил на выборах мэра в американском городе Гранд-Форкс в штате Северная Дакота.
Экс-хоккеист «Барыса» победил на выборах мэра в американском городе
  • Reuters

Как сообщает Grand Forks Herald, за бывшего спортсмена проголосовала почти половина избирателей, а действующий глава города Майк Браун, занимающий пост в течение 20 лет, набрал почти треть голосов.

Боченски выступал за «Барыс» с 2010 по 2017 год, также после перерыва играл за коллектив из Нур-Султана с 2018 по 2019 год. На его счету 455 матчей в КХЛ и 444 набранных очка (179 шайб + 265 результативных передач). Кроме того, форвард выступал за сборную Казахстана.

Ранее сообщалось, что мэр Мадрида заявил о готовности города принять финал ЛЧ.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2020 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить