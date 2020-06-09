Мэр Мадрида заявил о готовности города принять финал ЛЧ

Мэр Мадрида Хосе Луис Мартинес-Алмейда заявил, что город готов провести финал Лиги чемпионов сезона-2019/20.

«Знаю, что идут обсуждения. Хочу заявить, что мэрия Мадрида полностью поддерживает идею проведения финала Лиги чемпионов в городе. У нас адекватные условия в плане безопасности. Мы обладаем необходимой инфраструктурой и службами для её поддержания. Это дало бы сигнал всему миру, что, несмотря на пережитую драму, Мадрид не сдался и приходит в себя», — приводит слова Мартинеса-Алмейды The Guardian.

Изначально финал ЛЧ сезона-2019/20 должен был пройти в Стамбуле, однако, по множественным сообщениям СМИ, место проведения решающего матча будет изменено из-за ситуации с коронавирусом в Турции.

Ранее сообщалось, что Россия проиграла борьбу за мини-турнир ЛЧ из-за ситуации с коронавирусом.