СМИ: Россия проиграла борьбу за мини-турнир ЛЧ из-за ситуации с коронавирусом

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Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) больше не рассматривает Россию в качестве места проведения решающей стадии Лиги чемпионов из-за эпидемиологической обстановки в стране.

Как сообщает Bild, на проведение мини-турнира в одном из своих городов претендовали три государства: Германия (Франкфурт), Португалия (Лиссабон) и Россия (Москва). Быстрее остальных из борьбы выбыла Россия, потому что руководство УЕФА посчитало эпидемиологическую обстановку в стране не подходящей для организации соревнований.

По информации источника, победу в борьбе за право проведения мини-турнира одержала Португалия. 

Ранее сообщалось, что Россия хочет принять решающие стадии ЛЧ-2019/20.

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