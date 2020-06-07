СМИ: Россия проиграла борьбу за мини-турнир ЛЧ из-за ситуации с коронавирусом
Как сообщает Bild, на проведение мини-турнира в одном из своих городов претендовали три государства: Германия (Франкфурт), Португалия (Лиссабон) и Россия (Москва). Быстрее остальных из борьбы выбыла Россия, потому что руководство УЕФА посчитало эпидемиологическую обстановку в стране не подходящей для организации соревнований.
По информации источника, победу в борьбе за право проведения мини-турнира одержала Португалия.
Ранее сообщалось, что Россия хочет принять решающие стадии ЛЧ-2019/20.