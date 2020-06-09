Дюков прокомментировал высказывание Федуна о продавливании решений в пользу «Зенита»

Президент Российского футбольного союза (РФС) Александр Дюков дал оценку высказыванию владельца «Спартака» Леонида Федуна, который ранее раскритиковал решение исполкома организации провести полуфинальный матч Кубка страны между красно-белыми и «Зенитом» в Санкт-Петербурге.

По мнению Федуна, любые запросы «Зенита» продавливаются, и он был уверен, что решение будет принято именно в пользу сине-бело-голубых.

«Мы знаем Федуна как эмоционального человека, переживающего за «Спартак». Но вы же прекрасно понимаете, что решения не продавливаются в пользу «Зенита». Если бы это было так, то чемпионат был бы завершён, а на грудь футболистов «Зенита» были бы повешены золотые медали. Данный комментарий Федуна — на грани. У нас есть судейский комитет, есть комитет по этике, но я со своей стороны с инициативой выходить не собираюсь», — приводит слова Дюкова «Чемпионат».

В 2008—2017 годах Дюков был президентом «Зенита».

Ранее тренер «Химок» Сергей Юран заявил, что «Спартак» должен оспорить решение РФС о месте проведения матча с «Зенитом».