Дюков прокомментировал высказывание Федуна о продавливании решений в пользу «Зенита»

Короткая ссылка
Президент Российского футбольного союза (РФС) Александр Дюков дал оценку высказыванию владельца «Спартака» Леонида Федуна, который ранее раскритиковал решение исполкома организации провести полуфинальный матч Кубка страны между красно-белыми и «Зенитом» в Санкт-Петербурге.
Дюков прокомментировал высказывание Федуна о продавливании решений в пользу «Зенита»
  • © Александр Ступников
  • РИА Новости

По мнению Федуна, любые запросы «Зенита» продавливаются, и он был уверен, что решение будет принято именно в пользу сине-бело-голубых.

«Мы знаем Федуна как эмоционального человека, переживающего за «Спартак». Но вы же прекрасно понимаете, что решения не продавливаются в пользу «Зенита». Если бы это было так, то чемпионат был бы завершён, а на грудь футболистов «Зенита» были бы повешены золотые медали. Данный комментарий Федуна — на грани. У нас есть судейский комитет, есть комитет по этике, но я со своей стороны с инициативой выходить не собираюсь», — приводит слова Дюкова «Чемпионат».

В 2008—2017 годах Дюков был президентом «Зенита».

Ранее тренер «Химок» Сергей Юран заявил, что «Спартак» должен оспорить решение РФС о месте проведения матча с «Зенитом».

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Кадры с места главных событий дня на нашем Youtube
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2020 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить