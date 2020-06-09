Юран: «Спартак» должен оспорить решение РФС о месте проведения матча с «Зенитом»
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- РИА Новости
«На мой взгляд, регламент нужно править после окончания турнира. Немного непонятно, как можно делать это в преддверии полуфинала. Почему именно сейчас озаботились этой проблемой?» — сказал эксперт в интервью RT.
Он отметил, что все должны находиться в равных условия и неправильно вносить изменения в регламент по ходу сезона.
«Думаю, руководство «Спартака» должно как-то отреагировать и попытаться оспорить решение РФС. Будь я руководителем клуба, у меня появилось бы желание задать вопрос: «Почему это сделано перед полуфиналом?» Ведь у «Спартака» есть шанс попасть в еврокубки. Слова Федуна? Это его мнение. Если он высказывает его, наверное, оно имеет под собой какую-то почву», — добавил Юран.
Ранее владелец «Спартака» высказался о решении провести матч КР с «Зенитом» в Санкт-Петербурге.