Врач молодёжной сборной России не исключает появления второй волны COVID-19

Врач молодёжной сборной России по футболу Александр Родионов считает, что в стране возможна вторая волна пандемии коронавируса.

«С изменением температуры вторая волна может появиться. Всё-таки с похолоданием страдает иммунитет людей. Отсюда вспышки инфекционных заболеваний. А насколько серьёзной она окажется, пока сказать невозможно. Надеюсь, к тому времени будет разработана вакцина. Современная фарминдустрия позволяет сделать это достаточно быстро. Думаю, опытные образцы уже испытываются, а к осени вакцина, надеюсь, будет готова», — заявил Родионов в интервью RT.

В России зафиксировано более 477 тыс. случаев заболевания коронавирусом, скончался 5971 человек.

Ранее врач «Динамо» объяснил, почему ношение перчаток и масок обязательно даже после самоизоляции.