Врач «Динамо» объяснил, почему ношение перчаток и масок обязательно даже после самоизоляции

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Врач московского футбольного клуба «Динамо» Александр Родионов объяснил, почему считает необходимым ношение перчаток и масок даже после окончания карантина.
Врач «Динамо» объяснил, почему ношение перчаток и масок обязательно даже после самоизоляции
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«Это необходимая мера. Носить перчатки с маской нужно, чтобы исключить любую возможность попадания вируса на слизистые. И масочный режим сохранится до тех пор, пока пандемия не отступит. По последним данным, коронавирус оседает на слизистых и может спокойно попасть в организм и через глаза. Поэтому если сильно переживаете, носите пластиковые очки. В остальном нужно просто следить за гигиеной, мыть руки, обрабатывать их средствами для защиты. Также следует пить витамины, одеваться по погоде, чтобы организм не испытывал стресс, и соблюдать режим сна», — заявил Родионов RT.

Ранее врач молодёжной сборной России высказался о повышенных нагрузках ведущих футболистов.

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