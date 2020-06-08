Врач молодёжной сборной России высказался о повышенных нагрузках ведущих футболистов

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Врач молодёжной сборной России по футболу Александр Родионов оценил риск травматизма футболистов ввиду интенсивного календаря в ближайшие несколько лет.
Врач молодёжной сборной России высказался о повышенных нагрузках ведущих футболистов
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«В нынешнем сезоне перерыв будет минимальным, в 2021-м состоится чемпионат Европы, а в 2022-м — мундиаль. Это проблема для организма. В принципе, человек способен быстро восстанавливаться. Но, конечно, это несколько иная для наших футболистов реальность, когда всё будет проходить в таком авральном темпе», — заявил Родионов RT.  

Он добавил, что не ждёт всплеска травм у футболистов после возобновления сезона.  

«Мы думаем о возможном всплеске травм и постараемся минимизировать риски. Футболисты могут получать сухожильно-мышечные повреждения. Могут быть и травмы опорно-двигательного аппарата. Но посмотрите на Европу, где возобновились национальные чемпионаты. К всплеску травм это не привело. Например в Бундеслиге в преддверии 30-го тура отсутствовал 51 футболист. Тогда как на этом же этапе сезона в прошлом году — 68. В 2017-м и 2018-м показатели были схожие, но не превосходили нынешний», — добавил Родионов.

Ранее врач «Динамо» объяснил, как возвращать футболиста к тренировкам после перенесённого коронавируса.

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