Врач «Динамо» объяснил, как возвращать футболиста к тренировкам после перенесённого коронавируса

Врач московского футбольного клуба «Динамо» Александр Родионов рассказал, как возвращать футболиста к тренировочному процессу после перенесённого коронавируса.

«Всё зависит от тяжести заболевания. Если оно протекало в более сложной форме, например с присоединением ковидной пневмонии, срок реабилитации может составить до двух месяцев. Возвращать переболевшего человека придётся постепенно, очень грамотно дозируя нагрузку. Всё-таки пневмония — тяжёлое заболевание, а лёгкие для спортсмена очень важны. Если коронавирус протекает бессимптомно, пары недель достаточно. Но по возвращении футболист всё равно проходит полное обследование, в том числе делается КТ лёгких, обследуется сердце. Собирается общий анамнез и разрабатывается план дальнейших занятий», — заявил Родионов RT.

Ранее Родионов рассказал, как протекала вызванная коронавирусом болезнь у футболиста Евгеньева.