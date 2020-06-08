Врач «Динамо» объяснил, как возвращать футболиста к тренировкам после перенесённого коронавируса

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Врач московского футбольного клуба «Динамо» Александр Родионов рассказал, как возвращать футболиста к тренировочному процессу после перенесённого коронавируса.
Врач «Динамо» объяснил, как возвращать футболиста к тренировкам после перенесённого коронавируса
  • © Алексей Даничев
  • РИА Новости

«Всё зависит от тяжести заболевания. Если оно протекало в более сложной форме, например с присоединением ковидной пневмонии, срок реабилитации может составить до двух месяцев. Возвращать переболевшего человека придётся постепенно, очень грамотно дозируя нагрузку. Всё-таки пневмония — тяжёлое заболевание, а лёгкие для спортсмена очень важны. Если коронавирус протекает бессимптомно, пары недель достаточно. Но по возвращении футболист всё равно проходит полное обследование, в том числе делается КТ лёгких, обследуется сердце. Собирается общий анамнез и разрабатывается план дальнейших занятий», — заявил Родионов RT.

Ранее Родионов рассказал, как протекала вызванная коронавирусом болезнь у футболиста Евгеньева.

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