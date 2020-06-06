Глава UFC ответил на претензии Масвидаля по поводу гонораров

Президент Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Дана Уайт отреагировал на слова американского бойца смешанного стиля Хорхе Масвидаля, который заявил, что намерен покинуть промоушен, если ему не повысят гонорары.

«Думаю, все хотят получать больше денег. Это происходит во всех видах спорта. Масвидаль сказал о покупке острова? Хочу повторить миллиардный раз: я не покупал этот остров!» — цитирует Уайта MMA Junkie.

Он подчеркнул, что турниры на острове будут проводиться для того, чтобы европейским бойцам не нужно было летать в США во время пандемии.

«Любой, кто не хочет драться, может не драться. Речь в том числе и о Масвидале и Джонсе. Это не футбол, я не могу вас заставить. Эти парни вольны говорить, что хотят, и делать, что хотят. Мы не заставляем никого драться. В контракте у вас прописано, что мы предоставим вам три боя в год, но вы имеете право от них отказаться», — подчеркнул Уайт.

На счету Масвидаля 35 побед и 13 поражений за карьеру.

Ранее Масвидаль пригрозил покинуть UFC из-за недовольства суммами гонораров.