Глава UFC ответил на претензии Масвидаля по поводу гонораров
- Reuters
«Думаю, все хотят получать больше денег. Это происходит во всех видах спорта. Масвидаль сказал о покупке острова? Хочу повторить миллиардный раз: я не покупал этот остров!» — цитирует Уайта MMA Junkie.
Он подчеркнул, что турниры на острове будут проводиться для того, чтобы европейским бойцам не нужно было летать в США во время пандемии.
«Любой, кто не хочет драться, может не драться. Речь в том числе и о Масвидале и Джонсе. Это не футбол, я не могу вас заставить. Эти парни вольны говорить, что хотят, и делать, что хотят. Мы не заставляем никого драться. В контракте у вас прописано, что мы предоставим вам три боя в год, но вы имеете право от них отказаться», — подчеркнул Уайт.
На счету Масвидаля 35 побед и 13 поражений за карьеру.
Ранее Масвидаль пригрозил покинуть UFC из-за недовольства суммами гонораров.