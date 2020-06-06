Масвидаль пригрозил покинуть UFC из-за недовольства суммами гонораров

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Американский боец смешанного стиля Хорхе Масвидаль пригрозил руководству Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) уходом, если ему не повысят гонорары.
Масвидаль пригрозил покинуть UFC из-за недовольства суммами гонораров
  • Reuters

«Если я не стою этих денег, просто отпустите меня. Почему я должен получать вполовину меньше, чем за минувший бой? Только не списывайте всё на пандемию. Рынки показывают высочайший подъём в последнее время, всё возвращается к работе, а вы покупаете остров», — написал Масвидаль в своём Twitter.

Он отметил, что никогда не принимал понижение зарплаты, а здесь ему предлагают это сделать в титульном бою с чемпионом UFC в полусреднем весе Камару Усманом, с чем он категорически не согласен.

Ранее Джон Джонс заявил, что отказывается от титула чемпиона UFC в полутяжёлом весе.

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