Мацуев — о ситуации с Сёминым: как можно расстаться с такой глыбой, когда «Локо» идёт на втором месте
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- РИА Новости
Пианист выразил уверенность, что специалист продолжит карьеру, несмотря на возраст.
«Странная ситуация: расстаться в такой период времени с такой глыбой, тем более «Локомотив» идёт сейчас на втором месте, и теперь нужно доигрывать сезон с новым тренером, когда эмоциональный заряд, мягко говоря, отрицательный», — приводит слова Мацуева ТАСС.
Пианист также назвал Сёмина большим мэтром, легендой и замечательным человеком, чистым и бескорыстным.
Ранее сообщалось, что в «Оренбурге» не знают, когда смогут вернуть в Россию своих легионеров.