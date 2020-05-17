Мацуев — о ситуации с Сёминым: как можно расстаться с такой глыбой, когда «Локо» идёт на втором месте

Известный музыкант Денис Мацуев высказался о решении руководства «Локомотива» не продлевать контракт с главным тренером Юрием Сёминым, который истекает 31 мая 2020 года.

Пианист выразил уверенность, что специалист продолжит карьеру, несмотря на возраст.

«Странная ситуация: расстаться в такой период времени с такой глыбой, тем более «Локомотив» идёт сейчас на втором месте, и теперь нужно доигрывать сезон с новым тренером, когда эмоциональный заряд, мягко говоря, отрицательный», — приводит слова Мацуева ТАСС.

Пианист также назвал Сёмина большим мэтром, легендой и замечательным человеком, чистым и бескорыстным.

Ранее сообщалось, что в «Оренбурге» не знают, когда смогут вернуть в Россию своих легионеров.